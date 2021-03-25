Власти России разберутся в инциденте с Ту-22М3 под Калугой

Власти России проведут разбирательство в связи с инцидентом с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой, в результате которого погибли трое военнослужащих. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, передает РИА Новости.

«Мы еще разбираться будем», — сказал он журналистам.

О происшествии с Ту-22М3 на аэродроме Шайковка стало известно во вторник, 23 марта. Изначально сообщалось, что самолет разбился или совершил аварийную посадку. Позже появилась информация о том, что ЧП произошло на земле — у бомбардировщика нештатно сработали катапульты. Погибли трое военнослужащих. Один летчик выжил: он успел пристегнуться, в то время как остальные еще закреплялись в кабине. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов предположил, что причиной нештатного срабатывания катапульты на бомбардировщике могла стать диверсия. По его словам, система катапультирования «проверена уже десятилетиями» и применяется только тогда, когда у самолета отказывает двигатель и резко снижается скорость. В случае же с инцидентом под Калугой никаких предпосылок для приведения механизма в действие не было, поскольку Ту-22М3 находился на земле.

Ту-22М3 — модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.

Артем Андреев