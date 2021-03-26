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Naked Science

Источник рассказал об особенностях перспективного российского космоплана

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Источник изображения: naked-science.ru

Недавно стало известно, что Россия в обозримом будущем может запустить новый космоплан. Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, он будет беспилотным.

На днях руководитель НПО «Молния» Ольга Соколова сообщила, что в России активно работают над новым космопланом, который уже успел получить прозвище «мини-Буран» (его разработку ведет то же предприятие, которое создало советский челнок). Теперь источник в ракетно-космической отрасли рассказал о главной особенности нового комплекса.

По его словам, речь идет о беспилотном гражданском аналоге американского аппарата X-37B. Он будет доставлять грузы на орбиту и возвращать их обратно. «Разрабатываемый НПО “Молния” аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности. Он не предназначен для пилотируемых полетов, а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса», — уточнил собеседник РИА Новости.

X-37B

Источник изображения: Boeing

Корабль, по информации источника агентства, будет выводить на орбиту ракета-носитель «Союз». Аппарат представляет собой инициативную работку «Молнии».

Напомним, по данным генерального директора предприятия Ольги Соколовой, аппарат могут запустить в космос «в ближайшие пять лет». Сейчас НПО «Молния» перешло от отдельных наработок к полноценному созданию космоплана. Помимо прочего, продолжается набор новых специалистов, которые будут работать в этом направлении.

Примечательно, что о возможном создании в России нового космоплана в прошлом году говорил и глава космического ведомства Дмитрий Рогозин. Он не уточнял никаких деталей, касающихся нового комплекса. При этом отметил, что другой аппарат — создаваемый пилотируемый космический корабль «Орел» (условный аналог американских Crew Dragon и CST-100) — может быть слишком дорог на снабжения орбитальной станции и его разумнее использовать для решения более важных задач.

Макеты «Орла»

Источник изображения: wikipedia

Напомним, Россия не оставляет своих «лунных» амбиций: это касается как беспилотного освоения спутника Земли, так и отправки к нему пилотируемых космических аппаратов. В разное время специалисты рассматривали различные варианты освоения лунной поверхности.

Самым логичным для решения этих задач эксперты считают применение связки сверхтяжелая ракета «Енисей» — космический корабль «Орел». Перспективы этого носителя, впрочем, в силу технической сложности и дороговизны остаются туманными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
Компании
Молния НПО
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Рогозин Дмитрий
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Луна
Союз РН
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