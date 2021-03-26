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WarSpot

Нигерия получила китайский истребитель

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Источник изображения: warspot.ru

Нигерия намерена возродить боевые возможности своих ВВС. Вчера, 24 марта, портал defenseworld.net сообщил о том, что первый из трёх заказанных истребителей JF-17 Thunder прибыл в Нигерию.

При этом портал africanmilitaryblog.com указывает, что на авиабазу Макудри прибыли все три истребителя. Их доставил транспортный самолёт Ил-76 ВВС Пакистана в частично разобранном виде — с отсоединёнными частями крыла.

Видео разгрузки Ил-76 ВВС Пакистана

Также в соцсетях распространяется видео с истребителем JF-17 Thunder при его выгрузке в ангаре

Условия покупки Нигерией китайско-пакистанских истребителей не разглашаются. При этом ранее Комитет по экономической координации (ECC) правительства Пакистана одобрил поставку Нигерии трёх истребителей JF-17 Thunder модификации Block II за $184,3 млн. В эту сумму также должны входить логистика, обучение и вооружение. По неофициальным данным, стоимость одного JF-17 Thunder Block II без вооружения составляет порядка $40 млн. По словам командующего ВВС Нигерии Садика Абубакара, всего планируется приобрести 22 истребителя JF-17 Thunder.

JF-17 Thunder — пакистанское обозначение самолёта, который с 90-х годов разрабатывается китайской компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation) при финансовой поддержке Пакистана. В Китае машина известна как Chengdu FC-1 Xiaolong и построена на базе копий и модификаций самолётов, построенных на базе советского МиГ-21.

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Страны
Китай
Нигерия
Пакистан
Продукция
FC-1
Ил-76
МиГ-21
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