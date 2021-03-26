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Российский «Буран» окажется аналогом американского X-37B

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Boeing X-37
Boeing X-37.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Гражданский многоразовый комплекс с орбитальным самолетом, над которым работают в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», где был создан советский многоразовый космический корабль «Буран», окажется аналогом американского многоразового мини-шаттла X-37B, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно собеседнику, создаваемый НПО аппарат «является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности. Он не предназначен для пилотируемых полетов, а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса».

Источник добавил, что гражданский многоразовый комплекс с орбитальным самолетом будет запускаться ракетой семейства «Союз».

О ведущихся в НПО «Молния» работах по многоразовому космическому кораблю в марте рассказала гендиректор предприятия Ольга Соколова. По ее словам, полет данного изделия должен состояться не позднее 2026 года. Соколова также напомнила, что в настоящее время НПО «Молния», принадлежащее группе «Калашников», передается корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
Буран ОК
Компании
Корпорация ТРВ
Молния НПО
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