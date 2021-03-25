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Создатель «Бурана» анонсировал полет орбитального самолета

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Ольга Соколова
Ольга Соколова.
Источник изображения: Фото: НПО «Молния»

Научно-производственное объединение (НПО) «Молния», в котором был создан советский многоразовый космический корабль «Буран», работает над орбитальным самолетом, заявила гендиректор предприятия Ольга Соколова. Соответствующее интервью руководителя опубликовано на сайте НПО.

«Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — сказала руководитель.

Гендиректор анонсировала полет данного комплекса не позднее 2026 года. «Мы сто процентов должны создать космический комплекс с многоразовым аппаратом, который в ближайшие пять лет полетит в космос!» — сказала Соколова.

Гендиректор напомнила, что полноразмерный макет изделия был представлен на форуме «Армия 2020». «И данная разработка произвела самое положительно впечатление на гостей, даже с учетом того, что представлялась она в закрытом павильоне, и широкая общественность ее увидеть не могла», — отметила руководитель.

Соколова напомнила, что в настоящее время НПО «Молния», принадлежащее группе «Калашников», передается корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В мае 2020 года гендиректор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в возглавляемой им госкорпорации начали работу по созданию космического корабля, который может стать наследником «Бурана».

В сентябре 2018 года «Ростех» сообщил, что продал «Калашникову» 60 процентов акций НПО «Молния».

В рамках советского проекта «Энергия-Буран» были созданы сверхтяжелая ракета «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Ракета была запущена два раза (15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года), корабль — один (15 ноября 1988 года). Все старты, а также полет и приземление «Бурана» в автоматическом режиме стали успешными. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов (по современному курсу).


Иван Потапов

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Продукция
Буран ОК
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