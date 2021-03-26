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ЦАМТО

Восемь модернизированных БМП поступило на вооружение танковой дивизии ЦВО в Челябинской области

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БМП-2М с усиленной защитой
БМП-2М с усиленной защитой.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 25 марта. Восемь модернизированных БМП-2М поступило на вооружение мотострелковых подразделений гвардейской танковой дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области.

Модернизированные боевые машины пополнят парк вооружения мотострелковых батальонов танковых полков соединения.

В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. На поступивших боевых машинах пехоты установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.

БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю на поле боя, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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