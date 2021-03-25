Эксперты МО РФ отберут лучшие изобретения в интересах Вооруженных Сил в ходе Салона "Архимед-2021"

ЦАМТО, 24 марта. Специалистами Минобороны России будут отобраны для дальнейшей реализации лучшие конкурсные проекты и разработки двойного назначения, представленные на Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021".

Представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ включены в состав Экспертной комиссии и Международного жюри Салона.

Предметом внимания специалистов станут проекты и разработки, представленные в конкурсной номинации "Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации". Инновационные предложения, удостоенные золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также специальных призов и наград пройдут экспертизу на предмет использования в интересах обороноспособности страны. В зависимости от степени завершенности проекта или разработки, будет рассмотрена возможность их реализации в рамках деятельности Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.

Победители данной конкурсной номинации будут приглашены в качестве участников на Международный военно-технический форум "Армия-2021", который пройдет в период с 22 по 28 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.