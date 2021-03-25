F-35A испытал новую ракету Joint Strike Missile

Норвежцы и американцы провели первый запуск новейшей противокорабельной ракеты JSM с борта истребителя пятого поколения F-35.

Норвежское оборонное закупочное ведомство (FMA, или Forsvarsmateriell) в феврале успешно выполнило запуск ракеты Joint Strike Missile (JSM) с испытательного самолета F-35A AF-1. Тесты проходили над пустынной зоной недалеко от базы ВВС Эдвардс. Запуск стал частью программы интеграции JSM в состав арсенала истребителя пятого поколения. Ее осуществляют при участии управления программы F-35 Joint Program Office и властей США.

Программа стартовала в 2020 году: боеприпас уже прошел наземные испытания. Запуск в феврале стал первым, осуществленным в небе. «При помощи этого первого сброса мы проверили, безопасно ли отделяется JSM от F-35A. Для этого испытания мы использовали самолет с измерительными приборами», — рассказал представитель FMA Ярле Нергард.

F-35A с JSM Источник изображения: FMA

JSM разрабатывает норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace (KDA). Она представляет собой вариант ракеты Naval Strike Missile — противокорабельной ракеты морского и наземного базирования.

Во внутренних отсеках F-35 можно разместить две ракеты Joint Strike Missile: благодаря внутренней подвеске самолет сохраняет малозаметность. Саму ракету тоже создали с применением технологии малозаметности, что делает комплекс особенно опасным.

F-35A с JSM Источник изображения: FMA

Ракета имеет высокую дозвуковую скорость и высоту полета на уровне волн. Для защиты на конечном участке полета она выполняет оборонительные маневры. Предполагается, что JSM сможет эффективно поражать широкий спектр наземных и надводных целей.

Норвегия находится в числе самых активных участников программы F-35: по состоянию на 2021-й страна получила 28 истребителей F-35A. В прошлом году в рамках программы «базового курса союзных F-35» на авиабазе Люк в Аризоне семь самолетов F-35A, летно-подъемный и наземный персонал ВВС Норвегии совместно с коллегами из других стран приступили к отработке полетов в так называемом режиме зверя. При нем самолет жертвует малозаметностью в угоду большей боевой нагрузке, размещаемой на внешних держателях. О применении такого режима, в частности, сообщалось в 2019-м.

Примечательно, что, несмотря на прогресс программы F-35, в США активно говорят о возобновлении производства истребителей предыдущего, четвертого поколения. Эти машины чаще всего рассматривают как дополнение к F-35. Недавно специалисты представили свое видение того, как может выглядеть гипотетическая замена для выводимых из эксплуатации F-16.