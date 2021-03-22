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Naked Science

Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16

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Встречайте концепт перспективного легкого истребителя F-36 Kingsnake. По версии специалистов в области авиастроения, в будущем такая машина сможет заменить легендарный F-16.

Недавно начальник штаба американских США генерал Чарльз Браун заявил о желании Военно-воздушных сил получить условную альтернативу истребителю F-16, выполненную на качественно новом уровне и учитывающую современные тенденции. Предполагается, что такой самолет может быть чем-то вроде дополнения к F-35 пятого поколения.

Как могла бы выглядеть такая машина? Очевидно, ответ на этот вопрос мы узнаем еще не скоро. Тем не менее можно сделать некоторые предположения. Именно так поступило издание Hush-Kit, сотрудники которого поговорили с экспертами в сфере авиастроения — Стивеном Макпарлином и Джеймсом Смитом, помогавшими разработать такие самолеты, как F-35 Joint Strike Fighter и Eurofighter Typhoon. Затем иллюстратор Энди Годфри из Teasel Studio взял их идеи и создал концепт под названием F-36. Детально об этом рассказывает Popular Mechanics.

F-36

Источник изображения: ANDY GODFREY/TEASEL STUDIO

Основываясь на требованиях, высказанных ранее Чарльзом Брауном, специалисты представили концепт легкого недорого самолета, который в широком смысле стал бы развитием идей, заложенных в F-16. Основные принципы F-36 — скорость разработки, доступность и возможность внедрения новых технологий в будущем. «F-35 — это Ferrari, F-22 — это Bugatti Chiron, ВВС США нуждаются в Nissan 300ZX», — заявил в комментарии для Popular Mechanics Джо Коулз из Hush-Kit.

F-36

Источник изображения: ANDY GODFREY/TEASEL STUDIO

Бомбы и ракеты самолет сможет нести на внутренних и внешних подвесках. При этом машина не будет стелсом в привычном понимании. Помимо прочего, самолет предлагают вооружить пушкой, которая позволила бы более эффективно работать по наземным целям.

Появится ли нечто подобное в будущем? Ответить на этот вопрос сложно. Сейчас американцы эксплуатируют большой парк истребителей F-16. По данным из открытых источников, в ВВС США сегодня находятся более 400 истребителей F-16C и свыше 100 F-16D. Эти машины придется чем-то заменять в будущем. Между тем Соединенные Штаты продолжают реализацию программы F-35, наращивая производство этих машин и наделяя их все новыми возможностями.

F-35

Источник изображения: Lockheed Martin

Кроме того, недавно американские ВВС получили первый F-15EX, который в перспективе сможет заменить часть истребителей четвертого поколения, отправленных на покой.

F-15EX

Источник изображения: Boeing

Нечто похожее мы можем видеть и в Военно-морских силах страны, которые хотят эксплуатировать новые истребители четвертого поколения наравне с палубными F-35C. Напомним, в прошлом году впервые поднялся в небо F/A-18 Block III Super Hornet — финальная версия F/A-18E/F.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
F-22
F-35
F-35C
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
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1 комментарий
№1
22.03.2021 22:02
Цитата, q
Встречайте концепт перспективного легкого истребителя F-36 Kingsnake.
Это ни какой не концепт, а очередное творчество художников-3D-моделистов, пусть и основанное на каких-то рассуждениях специалистов-авиаконструкторов. К реальным разработкам оно ни какого отношения не имеет.
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