На фотографии, предположительно, обнаружили новый флагманский корабль иранского КСИР

Специалисты в области Военно-морских сил увидели на одной из фотографий новый корабль, строящийся на иранской верфи. Речь идет о крупном катамаране, который, возможно, будет выступать в качестве флагмана Корпуса стражей исламской революции.

По данным Naval News, иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) скоро представит новый корабль длиной примерно 64 метра. Таким образом, он будет намного больше, чем построенный ранее двухкорпусный IRIS Shahid Nazeri. Это повышает вероятность того, что катамаран станет новым флагманским или командным кораблем КСИР.

Его строят на верфи Shahid Mahallati Shipyard в Бушере. Это та же верфь, на которой построили IRIS Shahid Nazeri. Они имеют схожие особенности: главное — узкие широко расставленные корпусы. Надстройка находится в центре.

IRIS Shahid Nazeri Источник изображения: wikipedia

Такая компоновка имеет свои минусы, однако допускает относительно высокую скорость: по сведениям из открытых источников, IRIS Shahid Nazeri может развивать до 28 узлов (51 километр в час). Возможно, оба корабля способны нести небольшие лодки, располагаемые в центральной части.

Напомним, ранее Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера. На его борту могут располагаться вертолеты нескольких типов.