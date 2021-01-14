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Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Иран ввел в строй крупнейший боевой корабль в своей истории — вертолетоносец Makran. На его борту могут базироваться пилотируемые винтокрылые машины и беспилотники.

В состав иранских ВМС ввели плавучую базу Makran, которую создали путем переоборудования одного из танкеров. Длина корабля составляет 230 метров. На его борту могут базироваться вертолеты, быстроходные катера и отряды морского спецназа. Кроме того, корабль способен нести беспилотники.

Вертолетоносец призван обеспечивать действия иранских ВМС в дальней морской зоне, прежде всего в северной части Индийского океана, Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Makran

Источник изображения: bmpd

На одном из представленных фото показаны несколько винтокрылых машин разных моделей в составе авиагруппы Makran. Это вертолеты AS-61, RH-53D и AB.212ASW.

Makran

Источник изображения: bmpd

Напомним, в 2018 году произошел инцидент с одним из самых больших иранских кораблей — фрегатом Damavand. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что корабль налетел на волнорез в Каспийском море и переломился на две части.

А в прошлом году иранский фрегат Jamaran попал ракетой в катер Konarak ВМС Исламской Республики: в результате погибли несколько десятков человек.

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Страны
Индия
Иран
Продукция
CH-53
Проекты
Авианосец
БПЛА
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