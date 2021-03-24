Вышки "Мурена" и другие защитные сооружения поступили на вооружение Амурского объединения ВВО

Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений.

Благовещенск. 23 марта. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Наблюдательные вышки из состава комплекса "Мурена-1СВ", устройства дистанционной остановки транспорта "Щит" и системы охраны "Стрелец часовой" поступили для защиты важных объектов в Амурское объединение Восточного военного округа (ВВО).

"Наблюдательная вышка "Мурена-1СВ" оснащена пулестойкой броней, защитой от применения гранат и позволяет вести круговое наблюдение и оборону с высоты. Она имеет сборно-разборную конструкцию, позволяя ее устанавливать на необходимой высоте в течение двух часов, что облегчает организовать охрану временных полевых объектов", - сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

Устройства "Щит" предназначены для дистанционной остановки транспорта.