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ЦАМТО

На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 22 марта. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках исполнения решения Совета технополиса "ЭРА" было заключено в Москве 19 марта между Минобороны России и ПАО "Промсвязьбанк".

Военный инновационный технополис "ЭРА" Министерства обороны Российской Федерации создан в соответствии с Указом президента Российской Федерации в 2018 году. Его основная задача – создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификация внедрения существующего научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также сокращение сроков создания новых образцов вооружения, военной техники и технологий их изготовления.

В целях дальнейшего развития технополиса и реализации поручения министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу документ подписал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, а со стороны банка – председатель Петр Фрадков.

Соглашение предполагает участие банка в создании инвестиционного фонда, ключевой задачей которого станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующего вывода на массовый выпуск продукции.

Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

В рамках соглашения ПАО "Промсвязьбанк" также планирует проведение образовательных программ для сотрудников МО РФ, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
23.03.2021 17:33
Банальная структура для отмывания понятно чего...
-1
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