На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств

ЦАМТО, 22 марта. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках исполнения решения Совета технополиса "ЭРА" было заключено в Москве 19 марта между Минобороны России и ПАО "Промсвязьбанк".

Военный инновационный технополис "ЭРА" Министерства обороны Российской Федерации создан в соответствии с Указом президента Российской Федерации в 2018 году. Его основная задача – создание и развитие военных и двойных технологий, интенсификация внедрения существующего научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также сокращение сроков создания новых образцов вооружения, военной техники и технологий их изготовления.

В целях дальнейшего развития технополиса и реализации поручения министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу документ подписал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, а со стороны банка – председатель Петр Фрадков.

Соглашение предполагает участие банка в создании инвестиционного фонда, ключевой задачей которого станет финансирование проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующего вывода на массовый выпуск продукции.

Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

В рамках соглашения ПАО "Промсвязьбанк" также планирует проведение образовательных программ для сотрудников МО РФ, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации Государственного оборонного заказа на территории Технополиса "ЭРА", в том числе, по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.