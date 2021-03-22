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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона заявил, что во время его визита в Индию санкции США за покупку С-400 не обсуждались

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

В то же время он призвал партнеров не иметь дела с российскими вооружениями, чтобы избежать американских санкций

Дели. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны США Ллойд Остин в субботу заявил, что на переговорах со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом вопрос возможных санкций Вашингтона против Индии за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не поднимался.

"Индия еще не приобрела российские ракетные системы С-400, так что вопрос санкций не обсуждался", - приводит его слова телеканал NDTV.

При этом он отметил, что США приходится порой работать со странами, которые приобретали у РФ вооружения. В то же время Остин призвал всех союзников и партнеров не иметь дела с российскими вооружениями, чтобы избежать возможности подпасть под американские санкции.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки пройдут до конца 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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