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РИА Новости

Ученые сообщили о снижении на треть объема ядерного оружия США в Европе

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Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61.
Источник изображения: © Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Федерация американских ученых (FAS) отметила существенное сокращение объема тактического ядерного оружия США в Европе за последние несколько лет. Об этом ее представитель рассказал “Ъ”.

В новом обзоре состояния ядерных сил США эксперты подчеркнули, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе сократили до ста единиц (ранее сообщалось о 150 единицах на базах НАТО в пяти европейских странах).

Отмечается, что ни США, ни европейские члены НАТО не уведомляли Россию об этом.

"Возможно, изменения связаны с модернизацией этих бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей", — заявил один из источников “Ъ” в российских госструктурах.

Однако американские эксперты считают, что причина сокращения арсенала США заключается не только в этом.

Американские специалисты допустили, что Вашингтон мог заменить некоторые бомбы на меньшее количество их улучшенной версии (B61-12). Кроме того ученые отметили, что большая часть оружия была якобы вывезена с турецкой базы Инджирлик ввиду ухудшения отношений между двумя странами после попытки госпереворота в Турции в 2016 году, хотя открыто об этом не сообщалось.

"Такие вещи всегда делаются тихо", — пояснил “Ъ” один из экспертов FAS Ганс Кристенсен.

Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

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