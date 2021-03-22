Курс в акваторию Черного моря взял второй американский военный корабль

Эсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море.

МОСКВА, 20 марта / Радио Sputnik. Эсминец американских ВМС Thomas Hudner взял курс на Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.

Накануне Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черное море вошел американский крейсер "Монтерей".

"Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море", – говорится в сообщении флота в Twitter.

Там отметили, что американские корабли и авиация регулярно проводят операции в Черном море для поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Россия следит за зашедшим в Черное море испанским эсминцем.