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РИА Новости

Курс в акваторию Черного моря взял второй американский военный корабль

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Эсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море
Эсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy/MCS 3rd Class Will Hardy

МОСКВА, 20 марта / Радио Sputnik. Эсминец американских ВМС Thomas Hudner взял курс на Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.

Накануне Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черное море вошел американский крейсер "Монтерей".

"Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море", – говорится в сообщении флота в Twitter.

Там отметили, что американские корабли и авиация регулярно проводят операции в Черном море для поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Россия следит за зашедшим в Черное море испанским эсминцем.

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Страны
Испания
Россия
США
Проекты
NATO
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