Войти
Интерфакс-АВН

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

252
0
0
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель.
Источник изображения: news.myseldon.com

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Мандат патрульной операции "Ирини", которую Европейский союз проводит в Средиземном море для обеспечения эмбарго на поставки оружия в Ливию, будет продлен на следующей неделе еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это станет сильным сигналом готовности ЕС и дальше участвовать в (судьбе) Ливии, и мы готовы сделать больше, чтобы помочь прекратить конфликт и потом поддержать мирный процесс под руководством ООН, включая, возможно, контроль над прекращением огня с присутствием людей на земле и подготовку к предстоящим выборам", - сказал он, выступая в пятницу на военной базе Сигонелла на Сицилии.

Боррель назвал "хорошей новостью" приведение к присяге в прошлый понедельник нового правительства национального единства Ливии. Начавшаяся год назад операция "Ирини", по его словам, "лишь один из элементов более сложной и широкой картины". Но она, "безусловно, внесла важный вклад" в благоприятное развитие событий.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что решение о военно-морской и военно-воздушной операции ЕС принято в январе прошлого года после Берлинской конференции по Ливии. На ней оружейное эмбарго ООН было признано одновременно провалом и приоритетом. Пока оружие подпитывает конфликт, трудно добиться мира. ЕС решил действовать.

"Год спустя можно сказать, что операция "Ирини" дала замечательные результаты. Корабли и авиация "Ирини" патрулировали Центральное Средиземноморье, совершив более 2300 "окликов" судов, около 100 дружественных подходов и девять (не считая той, которая проведена сегодня утром) инспекций. Захвачена одна нелегальная партия груза и предотвращен незаконный вывоз топлива... В прошлом году (силы "Ирини") контролировали 16 ливийских портов и нефтяных объектов, 25 аэропортов, взлетно-посадочных полос, проверены 194 авиарейса, перевозивших грузы возможного военного назначения", - констатировал Боррель.

Он отверг обвинения в пристрастности участников операции "Ирини", заявив, что это неправда.

"Мы проводим нашу операцию с полной беспристрастностью, не отдавая предпочтение ни одной из воюющих сторон", - утверждал глава дипломатии ЕС.

Боррель заявил, что корабли и самолеты ЕС "продолжат внимательно следить за подозрительными судами, независимо от их происхождения, и проводить инспекции согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
14.01.2015
Сценарий интервенции
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
23.07.2012
Будет ли контроль за рынком вооружений в мире?
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость