ЕС выступает за вывод российских и турецких военных из Ливии, но понимает, что его можно провести только постепенно

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз выступает за вывод российских наемников и турецких военных из Ливии, но понимает, что его можно провести только шаг за шагом, по мере продвижения политического процесса в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В течение последнего года (иностранное - ИФ) военное присутствие, в основном Турции и России, увеличивалось", - сказал он в пятницу в Риме на пресс-конференции, посвященной годовщине патрульной операции "Ирини", проводимой Евросоюзом в Средиземном море.

Он отметил, что особенно значительную роль в развитии военных действий в Ливии в минувшем году сыграла Турция, и без ее участия военная ситуация в стране была бы совершенно иной.

"Частью политического процесса в Ливии должен стать вывод иностранных бойцов, продолжал он. - Это не произойдет завтра, мы должны действовать шаг за шагом, сначала обеспечить прекращение огня и следить за его соблюдением... Но в конце процесса иностранные боевики или наемники, как бы вы их ни называли, должны уйти... Это часть сделки".

Боррель отметил "позитивные события в Ливии" и сказал, что вступление в должность правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абделем Хамидом Дбейбой - это "действительно хорошие новости", "мир и стабильность в Ливии находятся в пределах досягаемости".

Он подчеркнул, что ЕС активно участвовал в дипломатических усилиях, в политическом процессе и оказал существенную поддержку Ливии на экономическом фронте, предоставив ей за последние годы более 700 миллионов евро.

А сейчас, по его словам, ЕС должен поддерживать политический процесс, содействовать проведению выборов, запланированных до конца года, помогать ливийской береговой охране и не допускать, чтобы она оказалась в иностранных руках. ЕС готов и дальше оказывать финансовую поддержку переговорам по Ливии под эгидой ООН.