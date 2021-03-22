NASA провело огневые испытания первой ступени ракеты для полета к Луне

Космическое ведомство США провело огневые испытания двигателей ракеты Space Launch System (SLS), которая в обозримой перспективе должна запустить астронавтов к спутнику нашей планеты. Самый первый старт носитель может выполнить уже в этом году.

В США продолжается разработка мощнейшей ракеты современности — сверхтяжелой SLS. Вчера NASA провело на территории Космического центра имени Джона Стенниса огневые тесты двигателей первой ступени этого носителя.

Во время испытаний четыре двигателя одновременно работали в течение примерно восьми минут. До этого похожие тесты состоялись 16 января: вместо запланированных восьми минут двигатели работали около минуты. Их отключила автоматика.

Испытания SLS Источник изображения: NASA

Первый запуск SLS неоднократно переносили: возможно, он состоится в ноябре — как элемент программы Artemis, направленной на полет астронавтов к Луне с высадкой (в перспективе) на ее поверхность.

Напомним, в прошлом году NASA и Northrop Grumman успешно протестировали твердотопливный ракетный ускоритель для Space Launch System, что дополнительно подтвердило высокую готовность носителя.

SLS Источник изображения: NASA

Первая ступень SLS имеет четыре двигателя RS-25D/E, представляющих собой развитие RS-25, используемого ранее на планере космической системы Space Shuttle. Ракета Space Launch System в базовой версии должна выводить на низкую опорную орбиту (НОО) до 95 тонн грузов. В будущем NASA хочет иметь версию увеличенной грузоподъемности, показатели которой составят 130 тонн.

Примерно столько (или даже больше) должна выводить на НОО перспективная российская «лунная» ракета повышенной грузоподъемности, которую хотят создать на основе сверхтяжелого носителя «Енисей». Перспективы, последнего, впрочем, остаются туманными.

Ранее концепцию ракеты подвергли критике: эксперты, в частности, указали на недостаточную проработанность программы и призвали установить дополнительные цели и задачи для носителя. Впоследствии стало известно, что российские инженеры определили новый облик ракеты. Согласно представленным данным, для нее выбрали пакетную схему с шестью боковыми блоками, расположенными вокруг центрального. Все они получат двигатели РД-182, а двигатель верхней ступени создадут на основе РД-0169.

Говорить с уверенностью о дате первого запуска новой ракеты пока сложно: предположительно, его стоит ждать не ранее 2030-го. При условии, конечно, что страна не откажется от создания «сверхтяжа».