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В США причиной провала F-35 назвали Су-57

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

С периодичностью раз в несколько лет американская пресса сообщает о провалах программы создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, что не соответствует действительности и является дезинформацией, пишет The National Interest.

По информации журнала, самолет не считается серийно производимым лишь формально. «Причина, по которой F-35 официально не поступил в полномасштабное производство, заключается в том, что это требует от него успешной работы против китайских и российских (вероятно, имеются в виду, в частности, Су-35 и и Су-57 — прим. «Ленты.ру») истребителей в сложной симуляции, проводимой правительством», — утверждает журнал.

Согласно данным издания, задержки в завершении выполнения всех симуляционных тестов спровоцированы властями, а не самим F-35 Lightning II. Одной из причин затягивания в проведении имитационных испытаний в публикации называется глобальная пандемия COVID-19.

Журнал напоминает, что в настоящее время компанией Lockheed Martin произведено свыше 600 самолетов F-35 Lightning II, а стоимость разработки и производства 2470 таких истребителей составляет 398 миллиарда долларов, большая часть из которых еще не израсходована.

«Единственная реальная проблема, с которой сегодня сталкивается однодвигательный F-35, заключается в том, что его эксплуатация в час стоит столько же, сколько и у двухдвигательных F-15, оставшихся после холодной войны», — уверяет издание.

Как отмечает журнал, F-35 Lightning II «уже доказал, что он более смертоносный, универсальный и живучий, чем любой предыдущий истребитель», а самолеты времен холодной войны «не будут противостоять истребителям, которые сегодня поступают на вооружение России и Китая».

В марте генерал Ричард Даннат, в 2006-2009 годах возглавлявший Генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, заявил, что истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II разоряет министерство обороны страны.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

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Великобритания
Китай
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Продукция
F-15
F-35
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ПАК ФА
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Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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