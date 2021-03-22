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Контр-адмирал ВМФ России описал контакт с подлодкой ВМС США

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота (СФ) Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирал Степан Кельбас в интервью «Известиям» описал действия экипажа стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» при встрече с вероятным противником (например, субмаринами Военно-морских сил (ВМС) США).

Военный, рассказывая об арктических миссиях, отметил, что главной задачей экипажа выступает недопущение обнаружения противником субмарины с находящимися на ней 16 баллистическими ракетами.

«Даже если возникает контакт с подлодкой противника, мы должны как можно быстрее восстановить скрытность, используя любые возможности: уклоняться от сомнительных районов, прятаться где только возможно, использовать торошение льда, биологические шумы живущей в полыньях живности. Вплоть до того, что корабль может подвсплыть, прижаться к кромке толстого льда и замереть. В таком положении лодку практически невозможно обнаружить, при том что она сохраняет способность принимать сигналы боевого управления», — сказал контр-адмирал.

Кельбас напомнил, что «маневры подо льдами повышают скрытность действий подводных лодок», поскольку в подобных условиях возможности надводных кораблей и авиации ограничены. «По большому счету в таких районах противодействовать подводным ракетоносцам могут только многоцелевые субмарины», — сказал военный.

Самым сложным маневром в Арктике Кельбас назвал «погружение лодки во льдах». «Корабль принимает большую отрицательную плавучесть и со скоростью больше, чем у лифта, движется вниз. Наша задача — быстро погрузиться на глубину примерно 100 метров и дать максимальный ход. При этом надо учитывать силу инерции», — отметил контр-адмирал.

Военный напомнил, что «максимальная толщина льда, через который может пройти лодка, — полтора метра».

В декабре 2020 года подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30». Тогда же американский журнал Popular Mechanics написал, что залповый пуск сразу четырех Р-30 «Булава-30», произведенный К-551 «Владимир Мономах» ВМФ России, выглядит как «превью конца цивилизации».


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
2020-й год
955 Борей
Арктика
СФ
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