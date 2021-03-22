Соглашение о производстве самолетов Ил-103 в Венгрии

Как сообщила 17 марта 2021 года Государственная корпорация "Ростех" , Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина Объединенной авиастроительной корпорации и венгерская компания Aviation Engineering Zrt заключили договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии. Подписание состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова и советника, заместителя посла Венгрии в Российской Федерации Ласло Вида. Подписи под документом поставили с российской стороны - первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор "Ил" Сергей Ярковой, с венгерской - генеральный директор Aviation Engineering Zrt. Ласло Борош.

Принадлежащий Школе лётчиков-испытателей АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском первый серийный самолет Ил-103 (регистрационный номер 61917, серийный номер 02-01, построен в 1997 году). По последним данным, сейчас самолет уже фактически не эксплуатируется © "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова"

"Подписанное сегодня соглашение - свидетельство того, что российские авиационные технологии и разработки востребованы на зарубежном рынке, даже на таком сложном и высококонкурентном, как европейский. Мы рады предложить российские разработки нашим венгерским партнерам для последующего продвижения в другие регионы. Спрос на самолеты такого класса в мире устойчивый", - рассказал Олег Бочаров.

В свою очередь Ласло Вида так прокомментировал современный этап деловых отношений двух стран: "Все больше и больше венгерских компаний заинтересованы в размещении своего производства в России. Российские производители также проявляют все больший интерес к размещению своего бизнеса в Венгрии. Для них это означает получение доступа к рынку ЕС. Правительство Венгрии всячески способствует данному процессу с помощью инвестиционных стимулов и постоянного улучшения деловой среды".

Стороны договорились совместно заниматься разработкой и изготовлением усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering Zrt. в городе Печ.

Обновленный Ил-103 будет представлять собой модернизированную версию ранее эксплуатировавшегося четырехместного одномоторного поршневого пассажирского самолета. Он сочетает в себе высокие аэродинамические характеристики, комфортную просторную кабину, надежный двигатель и современную авионику. Эксплуатация самолета возможна в любых климатических условиях, в том числе на коротких и на грунтовых ВПП. Предусматривается возможность безангарного хранения.

В рамках реализации договора планируется провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации воздушного судна, необходимой для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и летных испытаний модернизированной версии самолета Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.

"Сотрудничество с венгерскими партнерами - для нас хорошая возможность расширить линейку проектов и эффективно использовать имеющийся технологический задел КБ Ильюшина. Это новый интересный формат взаимодействия с европейскими коллегами, который обеспечит развитие компетенций. Наши специалисты готовы оказать всю необходимую помощь в реализации проекта", - подчеркнул Сергей Ярковой.

"Сегодня мы достигли важного рубежа, имеющего большое значение для нас и будущего сотрудничества. Большая честь, что Объединенная авиастроительная корпорация сочла нас достойными партнерами для совместной работы как в производственной сфере, так и в области научных разработок. Я верю и знаю, что мы достигнем большого успеха. Наша цель - создать самолет, который будет признан в мире авиации общего назначения благодаря своему современному оборудованию и летно-техническим характеристикам", - прокомментировал Ласло Борош.

Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолет, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.

Проект модернизации самолета Ил-103 в сотрудничестве с венгерскими партнерами станет примером экспорта российских авиастроительных технологий в европейскую страну, позволит получить сторонам проекта новые компетенции, выйти с усовершенствованным самолетом на новые рынки.

Со стороны bmpd укажем, что Aviation Engineering Zrt является дочерней компанией венгерской компании Magnus Aircraft Zrt, которая выступает разработчиком и изготовителем на своем предприятии в венгерском городе Печ легкого двухместного цельнокомпозитного поршневого самолета Fusion 212 (с 2014 года) и его модернизированного варианта Fusion 213 (о начале серийных поставок Fusion 213 было заявлено в 2019 году). Ранее в 2000-е годы Magnus Aircraft выпускала собственные сверхлегкие самолеты серии Corvus. В 2017-2020 годах компания потратила на строительство нового предприятия в Пече около 6 млрд форинтов, из которых 2 млрд форинтов предоставило правительство Венгрии.

В августе 2019 года на авиасалоне МАКС-2019 Aviation Engineering заключила соглашение о сотрулничестве с ОАК об организации модернизации и серийного производства на предприятии в Печ самолетов Ил-103, о развитии этого соглашения заявлялось российской стороной в 2020 году.

Согласно венгерским СМИ, в декабре 2019 года Aviation Engineering заявляла,что якобы получила заказы на первые 100 модернизированных самолетов Ил-103 на сумму 30 млн долл, и что серийное производство Ил-103 должно было быть начато в Венгрии в 2020 году. В свою очередь, Magnus Aircraft заявляла, что планируемый к производству Ил-103 должен быть полностью перепроектирован на цельнокомпозитную конструкцию, и что основным рынком для этого самолета венгерской сборки она считает российский.

Производство Ил-103 велось в России с 1997 по 2007 годы. Сейчас в России эксплуатация Ил-103 практически не осуществляется.