Планы возобновления производства самолета Ил-103 в Венгрии

Как сообщило 24 июня 2020 года информационное агентство РБК, производство самолетов Ил-103 может быть возобновлено и организовано на территории Венгрии. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров по итогам встречи с венгерским министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто.

Самолет Ил-103 (заводской номер 0303, регистрационный номер RA-61915) выпуска 1998 года, ранее принадлежавший клубу любителей авиации АОН, установленный в качестве памятника у здания аэропорта города Череповец, снимок 07.11.2018. Сейчас в России эксплуатация Ил-103 практически не осуществляется (с) Павел Фетисов / russianplanes.net ( ссылка )

По словам Мантурова, производство может быть запущено на мощностях компании Magnus Aircraft. В ходе встречи министр обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на предприятиях венгерской компании.

"В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении Минпромторга.

О том, что производство самолетов Ил-103 может быть возобновлено, в ноябре 2017 года в интервью ТАСС говорил занимающий в то время должность первого заместителя генерального директора ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" Павел Черенков. "По запросу в том числе иностранных заказчиков мы рассматриваем возможность восстановить производство легкого поршневого самолета Ил-103 в глубокой модернизации", - заявлял он.

По словам Черенкова, предприятие было готово предложить рынку обновленный Ил-103 по цене от $150 тыс. до $200 тыс. "Это будет просто бомба по ценовому предложению", - отметил он, добавив, что "перспективы у Ил-103 хорошие".

Ил-103 - четырехместный (пилот и три пассажира) одномоторный поршневой пассажирский "самолет-воздушное такси". По габаритам Ил-103 получился небольшим даже для своего класса. Его длина составляет 8 м, а высота - 3,135 м. Без нагрузки самолет весит 765 кг, а максимальная взлетная масса ограничена 1460 кг. Общий вес пассажиров или груза не должен превышать 395 кг.

На Ил-103 ставили двигатели американского производства IO-36ES, мощностью 210 л. с. Самолет способен разогнаться до 250 км/ч, но крейсерская скорость ограничена на отметке 225 км/ч. При взлете необходим разбег не менее 405 м, для посадки понадобится около 575 м до полного торможения. Практический потолок для Ил-103 составляет 4000 м, а дальность полета может достигать 1070 км.

Производство Ил-103 велось в России с 1997 по 2007 год.