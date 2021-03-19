В США исключили «светлое будущее» российского Су-57

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 способен победить самолет пятого поколения Су-57, потому, скорее всего, «светлое будущее» последнего исключено, рассказывает The National Interest.

Согласно данным американского журнала, истребители друг от друга отличаются незначительно. Издание, в частности, пишет, что системы Су-35 и Су-57 похожи, а второй от первого отличает главным образом «планер, имеющий некоторую степень малозаметности».

The National Interest отмечает, что, например, двигатель (первого этапа) Су-57 основан на силовом агрегате Су-35. «Русские, похоже, понимают, что первоначальная версия Су-57 не будет обладать особенно полезными возможностями, по сравнению с Су-35», — пишет журнал.

Издание уверяет, что Россия и дальше продолжит вооружаться Су-30 и Су-35, дополняя их системами Су-57. По мнению журнала, данное обстоятельство может быть связано, в частности, с совершенствованием радаров, способных обнаруживать самолеты, созданные с использованием стелс-технологии.

«Таким образом, вполне возможно, что у Су-57 нет особенно светлого будущего», — заключается в публикации.

В марте источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», выступающие ведомыми российского истребителя пятого поколения Су-57, будут серьезно различаться. Один из собеседников, в частности, объяснил, что первый самолет больше выступает экспериментальным изделием, тогда как второй — опытным предсерийным аппаратом.

Иван Потапов