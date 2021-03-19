Косачев заявляет, что за отзывом посла РФ в США для консультаций может последовать только разрыв дипотношений

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Отзыв посла РФ из США для консультаций был единственно возможной реакцией на слова президента Джо Байдена о России, подобные меры - очень сильные, за ними - только разрыв дипотношений, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В том, что касается конкретной ситуации - да, по, моему глубокому убеждению, отзыв посла на консультации был единственно возможным вариантом действий... Отзыв посла - очень сильная мера, за ней - только разрыв дипломатических отношений на самом деле", - сказал Косачев на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

"Я хотел бы верить в то, что американцы поймут, что это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней - разрыв отношений, де-факто или де-юре - это другой вопрос, и абсолютная конфронтация по всем параметрам, где мало никому не покажется", - сказал сенатор.

В этом случае, отметил он, отношения двух стран вернутся "к этой пещерной логике начального этапа "холодной войны" 50-60-х, когда мы будем пытаться защищать себя исключительно за счет наращивания военной мощи".