Опубликовано самое четкое видео успешного полета прототипа Starship

Частная космическая компания SpaceX в своем YouTube-канале разместила ролик, смонтированный кадров полета Starship SN10 в самом высоком доступном разрешении. Видео демонстрирует картинку как с земли, так и с камер на борту прототипа: можно в деталях разглядеть, как работают его аэродинамические поверхности и происходит зажигание двигателей во время снижения.

Короткий ролик посвящен главному на данный момент успеху программы разработки Starship — успешному взлету, выполнению необходимых маневров в воздухе и посадке прототипа SN10. Да, последний этап прошел не совсем гладко, но исполинская ракета сохранила целостность после контакта с землей. Правда, как уже, пожалуй, все видели, через несколько минут минут после посадки из-за полученных повреждений произошла «быстрая незапланированная разборка» (rapid unscheduled disassembly, RUD) летательного аппарата.

Но эти кадры в новое видео не вошли, равно как и вид на неисправные посадочные опоры. Все-таки крупным планом их засняли камеры сторонних операторов и у SpaceX просто может не быть прав на использование записей. Да и не о том ролик, честно говоря. Картинка с камеры-телескопа, следящей за прототипом на большой высоте была дополнительно стабилизирована. К ней прибавили кадры, снятые с борта SN10 и остальных камер, которые установлены на тестовом полигоне в Бока-Чика. Доступное разрешение — вплоть до 4K.

©SpaceX, YouTube Если кого-то такие видео не впечатляют, трудно представить, что этого человека вообще может удивить. Гигантская конструкция из нержавеющей стали высотой почти 50 метров (выше 16-этажного дома) и диаметром 9 метров поднимается на высоту более 10 километров. Затем прототип отключает свои двигатели, переворачивается в воздухе и падает. Этот маневр выполняется с помощью «плавников» — парных аэродинамических поверхностей на носу и корме космического корабля. Наконец, на высоте нескольких сотен метров SN10 возвращается в вертикальное положение и плавно садится, используя маршевые двигатели для торможения.

Напомним, испытания десятого прототипа Starship с точки зрения плана полета были признаны успешными — все задачи он выполнил. Из-за недостаточной производительности одного двигателя (в топливную магистраль попал гелий, используемый для наддува бака) посадка оказалась жесткой. Неправильно раскрывшиеся опоры тоже подвели, но их винить бесполезно: нагрузки все равно превышали их возможности по амортизации удара. В итоге SN10 встретился с бетонной площадкой на скорости около 10 метров в секунду — исполинский прототип даже подпрыгнул. Но остался цел.

Слегка накренившись герой испытаний простоял еще примерно восемь минут. На протяжении этого времени поврежденный из-за сильного удара бак с метаном медленно терял горючий газ. Что и привело к взрыву, уничтожившему очередной прототип Starship. Как говорится, испытания ракет SpaceX без фейерверка — деньги на ветер. По результатам работы SN10 уже сделаны определенные выводы и следующий тестовый летный экземпляр получил массу улучшений. Комментируя публикацию вышеописанного ролика, Илон Маск сказал, что SN11 почти готов к полету.