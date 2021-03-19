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Интерфакс-АВН

Военные химики на Камчатке впервые применили новые дымовые машины для маскировки комплексов С-400

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ТДА-3
дымовая машина ТДА-3.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

Петропавловск-Камчатский. 18 марта. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС) впервые применили на учении новейшие дымовые машины для маскировки позиций комплексов С-400, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Специальные дымовые машины ТДА-3, предназначенные для маскировки техники и важных объектов, прикрыли полевую позицию зенитного ракетного дивизиона С-400 неподвижной аэрозольной завесой, защищающей от высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

Расчеты подразделения РХБЗ ОКВС использовали две машины ТДА-3, которых было достаточно для обеспечения полной маскировки. Завеса выставлялась не только в районах основной и запасных позиций дивизиона, а также по пути движения колонн боевой техники.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
ТОФ
ЯО
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