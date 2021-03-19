Раскрыты последствия ядерной войны с Россией

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (РАН) Константин Блохин раскрыл возможные последствия гипотетической ядерной войны России и Великобритании. Комментарий эксперта приводит радио Sputnik.

«Понятно, что ядерная война с такой страной, как Россия, скорее всего, будет последней в истории человечества», — заявил Блохин.

По его словам, текущие планы Великобритании являются «показателем начавшейся гонки вооружений, их задача навязать эту гонку нам и Китаю с тем, чтобы провернуть тот же трюк, что и с Советским Союзом: попытаться обанкротить нас, дополнить это санкционным давлением и тотальной демонизацией».

Таким образом Блохин прокоменнтировал данные о британской стратегии оборонной и внешней политики на ближайшие 30 лет, предполагающей увеличение ядерного потенциала монархии, опубликованные ранее в марте.

В том же месяце генерал Ричард Даннат, в 2006-2009 годы возглавлявший генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, заявил, что истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны страны.

Иван Потапов