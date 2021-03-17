Великобритания нарастит ядерный арсенал из-за России

Власти Великобритании захотели значительно увеличить количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении страны. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, подобное предложение содержится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, публикация которого намечена на 16 марта. По данным газеты, в 100-страничном документе речь, в частности, идет о наращивании на 40 процентов количества боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах — со 180 до 260. В общей сложности на эти цели планируется выделить около десяти миллиардов фунтов стерлингов.

Предполагается, что подобные меры позволят Великобритании «укрепить статус королевства как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны». Кроме того, в Лондоне надеются, что наращивание ядерного арсенала позволит стране эффективнее противостоять угрозам, которые якобы исходят от России и Китая. В настоящее же время Британия существенно отстает от ряда других стран по числу ядерных боеголовок: России (около 4,3 тысячи), США (около 3,8 тысячи) и Китая (около 320), напоминает The Guardian.

Таким образом, подчеркивает издание, Великобритания впервые за почти 30 лет перейдет от последовательного разоружения к наращиванию своего военного потенциала.

14 марта газета The Sunday Times, цитируя выдержки из того же документа, сообщила, что Великобритания готовится признать Россию «угрозой номер один». По данным журналистов, такому решению способствовали «частые агрессивные вторжения» в водное и воздушное пространство Великобритании, якобы инициированные Россией.

В Кремле в ответ заявили, что подобный «конфронтационный настрой» британской стороны вызывает озабоченность, и подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

Марта Ольховская