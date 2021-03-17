В ходе разговора Лаврова с главой МИД Сирии подчеркнута решимость продолжения бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками

Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.

Лавров отметил настрой ряда арабских стран на восстановление полноформатного участия Сирии в работе ЛАГ

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщил МИД России.

"Министры обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее с акцентом на содействие продвижению комплексного политического урегулирования через общенациональный диалог без вмешательства извне. Были рассмотрены вопросы подготовки 6-го заседания редакционной комиссии межсирийского Конституционного комитета в Женеве. С российской стороны подчеркивалась необходимость ритмичной и плодотворной работы по согласованию конституционной реформы", - говорится в сообщении.

Лавров подтвердил приверженность России совместной работе с Ираном и Турцией в рамках "Астанинского формата" в интересах достижения целей, закрепленных в резолюции 2254 СБ ООН, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики.

В ходе разговора была "подчеркнута решимость продолжения бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в САР, а также с попытками внешних сил провоцировать сепаратистские тенденции на ее территории".

Кроме того, Лавров информировал Микдада об итогах своей недавней поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, отметив "укрепляющийся в арабском мире принципиальный настрой на восстановление полноформатного участия САР в работе Лиги арабских государств".

Согласно сообщению, в ходе разговора были обсуждены также актуальные вопросы российско-сирийского взаимодействия.