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Naked Science

Озвучена дата первого запуска ракеты-носителя «Рокот» без украинских комплектующих (Upd.)

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«Рокот»
«Рокот».
Источник изображения: roscosmos

Согласно обнародованным данным, запустить модернизированный носитель «Рокот» намерены во второй половине 2022 года. От использования в его конструкции деталей с Украины ранее отказались.

Россия продолжает работы над версией ракеты-носителя «Рокот», не имеющей деталей, произведенных на Украине. Теперь оператор пусковых услуг Eurockot Launch Services GmbH на своем сайте обнародовал дату первого пуска ракеты. «Ракета-носитель “Рокот-М” возобновит запуски во второй половине 2022 года», — говорится в сообщении.

Eurockot занимается коммерческими пусками. Компания представляет собой совместное предприятие европейской Ariane Group и российского Центра Хруничева.

Появление модернизированной версии «Рокота» анонсировали несколько лет назад. Проект «Рокот-М» стал развитием концепции «Рокота». Главное его отличие — применение российской системы управления. Ранее такие системы изготавливали на харьковском предприятии «Хартрон». Поставки компонентов прекратились после 2014 года. Финальный запуск провели 27 декабря 2019-го: тогда ракета-носитель вывела на орбиту спутники «Гонец-М» и космический аппарат «Блиц-М». В том же году программу «Рокот» завершили.

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк / ©Минобороны России «Рокот» представляет собой жидкостную трехступенчатую ракету-носитель легкого класса. В ее основе — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) УР-100Н УТТХ. Для первых двух ступеней «Рокота» используют блок ускорителей МБР РС-18Б, третья ступень представлена разгонным блоком «Бриз-КМ». Ракета-носитель имеет стартовую массу 107,5 тонны. Длина составляет 29,15 метра, а максимальный диаметр — 2,5 метра. На низкую опорную орбиту при использовании разгонного блока «Бриз-КМ» она может вывести 2150 килограммов грузов.

Напомним, сейчас в России ведут работы по созданию новой ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». На сегодня ее перспективы видятся неоднозначными. Ранее стало известно о переносе коммерческого пуска носителя с южнокорейским спутником KOMPSAT-6: его планировали осуществить в 2020-м. А в 2019-м российское космическое ведомство и Центр Хруничева расторгли соглашение, которое предполагало производство ракеты-носителя «Ангара-1.2» для вывода на орбиту спутников системы «Гонец-М».

Помимо этого, российские специалисты работают над многоразовой ступенью «Крыло-СВ», которую в перспективе можно использовать в составе ракеты-носителя легкого класса. Согласно данным, озвученным в прошлом году, первые полеты «Крыла-СВ» могут провести уже в 2021-м.

UPD: Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты «Рокот».

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