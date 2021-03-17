Войти
РИА Новости

Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем

224
0
0
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года, это будет коммерческий запуск, сообщается на сайте оператора пусковых услуг - компании Eurockot Launch Services GmbH.

"Ракета-носитель "Рокот-М" возобновит запуски во второй половине 2022 года", - говорится в сообщении.

Там же сказано, что компания готова принимать заказы на пусковые услуги.

Компания Eurockot осуществляет коммерческие пуски. Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).

Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.

О возрождении проекта конверсионной ракеты "Рокот-М" стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ) в космические носители. Проект "Рокот-М" станет продолжением ранее закрытого проекта "Рокот", но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от проекта решили отказаться. Программа "Рокот" была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Однако еще до этого стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" (в последующем стала называться "Рокот-М") с российской системой управления взамен украинской.

Помимо Eurockot, ракеты "Рокот" ранее использовал "Роскосмос" и Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Гонец-М
Рокот
РС-18
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
09.06.2020
Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины – источник "РИА Новости"
27.04.2018
Ракета "Рокот" с европейским спутником Sentinel-3B стартовала с Плесецка
26.04.2018
Европейский спутник для мониторинга состояния океанов запустят с космодрома Плесецк
13.02.2015
Россия откажется от «Рокота» из-за украинских комплектующих
28.08.2014
Замещение перешло на «Рокот»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 06:13
  • 12
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 06:04
  • 88
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 17.03 01:51
  • 2
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира
  • 16.03 17:30
  • 57
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 16.03 17:04
  • 36
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 16.03 16:24
  • 2
Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»
  • 16.03 12:16
  • 0
Британская военная техника оставляет желать лучшего
  • 16.03 11:39
  • 2
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства
  • 16.03 09:52
  • 1
Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей
  • 16.03 04:31
  • 1
Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США
  • 16.03 04:01
  • 1
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире