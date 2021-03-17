Украинская армия взяла на вооружение против флота Путина мощные ракетные комплексы (Телеграф, Украина)

На Украине не стихает антироссийская истерия. Даже принятие на вооружение ракетного комплекса «Нептун» сопровождается милитаристскими заявлениями. Напомним, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов ранее уверял, что Крымский мост может быть уничтожен ракетами этого комплекса.

Военно-морским силам Украины передали опытные образцы комплекса "Нептун". Об этом сообщает Минобороны. По словам министра обороны Андрей Таран, который присутствовал на торжественной процедуре передачи украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун", данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между министерством обороны Украины и государственным предприятием Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Предполагается, что эти комплексы значительно усилят способности вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в военно-морских силах ВСУ.

"Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - отметил Андрей Таран.

Как сообщал "Телеграф", в начале апреля 2020 года ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.

Наталия Гурковская