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Украинская армия взяла на вооружение против флота Путина мощные ракетные комплексы (Телеграф, Украина)

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ПКР «Нептун»
ПКР «Нептун».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, VoidWanderer

На Украине не стихает антироссийская истерия. Даже принятие на вооружение ракетного комплекса «Нептун» сопровождается милитаристскими заявлениями. Напомним, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов ранее уверял, что Крымский мост может быть уничтожен ракетами этого комплекса.

Военно-морским силам Украины передали опытные образцы комплекса "Нептун". Об этом сообщает Минобороны. По словам министра обороны Андрей Таран, который присутствовал на торжественной процедуре передачи украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун", данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между министерством обороны Украины и государственным предприятием Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Предполагается, что эти комплексы значительно усилят способности вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в военно-морских силах ВСУ.

"Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - отметил Андрей Таран.

Как сообщал "Телеграф", в начале апреля 2020 года ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание.


Наталия Гурковская

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