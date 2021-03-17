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Интерфакс-АВН

Наращивание Великобританией ядерного потенциала не угрожает РФ, считают в комитете Госдумы по обороне

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Юрий Швыткин
Юрий Швыткин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Паниотов

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Технологическое преимущество РФ достаточно, чтобы не опасаться увеличения Великобританией своего ядерного потенциала, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Мы сегодня уже имеем преимущества, поэтому эти наращивания, увеличения со стороны Великобритании нам не страшны", - сказал Швыткин во вторник "Интерфаксу".

По словам депутата, доступные РФ технологии и новые типы доставки вооружений позволяют не допустить нанесения ударов по российской территории.

"Военный потенциал нашей страны достаточен для поддержания обороны на должном уровне, способном отразить и даже не допустить возможности нанесения удара по нашему государству", - добавил Швыткин, напомнив, что все предыдущие попытки втянуть Россию в гонку вооружений не увенчались успехом.

По его мнению, "агрессивная и милитаристская" политика Великобритании может ударить по благосостоянию ее жителей.

Ранее в обзоре оборонной и внешней политики Британия было заявлено, что страна намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Trident
Ядерный щит
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