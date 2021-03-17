Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на предположения об альянсе России и Китая в космосе против Запада. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, Рогозин процитировал статью The Washington Post. В ней говорится, что совместные планы России и Китая свидетельствуют о «фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада».

Однако, по мнению Рогозина, это совсем не так. «Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны», — написал он. По его словам, планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия.

9 марта российская и китайская стороны подписали меморандум о создании станции на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу.

Александра Максимченко