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Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на предположения об альянсе России и Китая в космосе против Запада. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, Рогозин процитировал статью The Washington Post. В ней говорится, что совместные планы России и Китая свидетельствуют о «фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада».

Однако, по мнению Рогозина, это совсем не так. «Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны», — написал он. По его словам, планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия.

9 марта российская и китайская стороны подписали меморандум о создании станции на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу.


Александра Максимченко

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