Стрелы для «Лучника»

Как защитить бронетехнику от дальнобойных ПТРК воздушного базирования

В последние годы в Вооруженные силы Российской Федерации начались значительные поставки нового вооружения и военной техники в рамках выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ-2020). Это стало значимым явлением не только для ВС, но и для страны в целом. Если в 2010 году доля современных ВВТ в силах общего назначения (наиболее массовых, включающих в свой состав Сухопутные, Воздушно-десантные войска и береговую оборону) была на уровне 10–15 процентов, то к концу 2020-го (к моменту завершения ГОЗ-2020) ее удалось поднять до уровня более 70 процентов. Теперь по этому показателю мы обходим многие армии мира. Но это не означает, что в ходе создания новых ВВТ не осталось никаких вопросов.

Оружие нового поколения

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, состоявшейся в конце 2020 года, поставил задачу – продолжить переоснащение ВС на современные ВВТ. К концу 2024-го планируемый уровень оснащенности сил общего назначения современными видами ВВТ должен составить не менее 76 процентов.

В рамках этого плана в СВ в 2021 году планируется поставка более 400 единиц бронетанкового вооружения (БТВ). Среди них новейшие танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», БМП-3 и модернизированные БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А.

В артиллерийские части и подразделения СВ поступят самоходные установки нового поколения «Коалиция-СВ», 82-мм самоходные минометы «Дрок», 120-мм самоходные орудия «Флокс» и артиллерийская система «Магнолия» на базе двухзвенного гусеничного транспортера. Продолжатся поставки тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» и противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С», что в целом позволит значительно увеличить эффективность непосредственной огневой поддержки частей и подразделений СВ на поле боя.

“ Роль и значимость беспилотников в борьбе с БТВ особенно возросла после известных событий в Нагорном Карабахе и даже позволила ряду аналитиков сделать выводы о завоевании современными БЛА неба над передним краем и о крахе теории главенствования бронетехники на поле боя ”

Но самое главное, что в 2021 году должно начаться серийное производство и поставка в войска новейших средств бронетанковой техники на базе платформы «Армата». Это новейший танк Т-14, аналогов которому в других странах пока нет, а также боевая машина поддержки танков Т-18, тоже на базе платформы «Армата». Т-14 построен по совершенно новым технологиям, а его боевые возможности с большой долей вероятности послужат стимулом к изменению тактики ведения боевых действий подразделениями и частями СВ.

Также на вооружение СВ в ближайшее время поступит техника на платформах «Курганец-25» и «Бумеранг». Сравнивать эти образцы пока не с чем, потому что, как и в «Армате», там нашли воплощение самые смелые и новейшие российские технические решения.

Поступление на вооружение частей СВ, дислоцирующихся на Кольском полуострове, даже модернизированного танка Т-80БВМ уже вызвало серьезную озабоченность норвежских военных и официальные запросы с их стороны в штаб-квартиру НАТО. Нетрудно представить, какое повышенное внимание у них будет к появлению в войсках новейшей российской бронетехники.

Но в первую очередь к этому факту, безусловно, приковано не только пристальное внимание специалистов, курирующих развитие и боевое применение средств воздушного нападения (СВН), но и изыскание ими эффективных средств и способов борьбы СВН с перспективным потенциал несущим российским вооружением. Ведь именно СВН, а точнее, беспилотники (БЛА), входящие в их состав, сегодня считаются основным и самым эффективным средством борьбы с БТВ на поле боя и в тактической глубине.

ПВО переднего края

Роль и значимость беспилотников в борьбе с БТВ особенно возросла после известных событий в Нагорном Карабахе и даже позволила ряду аналитиков сделать выводы о завоевании современными БЛА неба над передним краем и о крахе теории главенствования бронетехники на поле боя.

Определенные основания для беспокойства по этому поводу, к сожалению, есть. Однако известны и уже названы пути и способы совершенствования средств ПВО переднего края для решения задач эффективной борьбы с СВН, в том числе с БЛА, для обеспечения надежного прикрытия БТВ на поле боя и возвращения приоритетов в противоборстве на сторону ПВО, как это было и ранее («В «Соснах» дронам не летать»).

Дальнейшее совершенствование системы ПВО переднего края, кроме предлагающейся модернизации ЗПРК «Тунгуска» и реализации в нем всесуточного режима автосопровождения цели, обстреливаемой ракетным каналом, а также доработки ЗРК типа «Стрела-10» до уровня ЗРК «Сосна», представляется целесообразным осуществить за счет более эффективного использования и боевого применения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа «Игла-С» и «Верба».

Заслуживает внимания предложение Коломенского КБМ, разработавшего в инициативном порядке современный синтезированный ЗРК «Лучник». Его также разместили на шасси ЗРК типа «Стрела-10». А в качестве штатных средств применили ракеты ПЗРК «Игла-С», расположенные в унифицированных пусковых модулях «Стрелец» (8 ракет на пусковом устройстве и 8 в боеукладке БМ).

В состав БМ ЗРК «Лучник» входит оптико-электронная система обнаружения и автоматического сопровождения воздушных целей с аппаратурой обработки видеоинформации. Она дает возможность автономно или по данным целеуказания обнаруживать и автоматически сопровождать современные воздушные цели, в том числе БЛА, в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Фото: livejournal.com

Предусматривается также такой режим боевой работы, когда два стрелка-зенитчика ЗРК «Лучник» оснащаются ПЗРК «Игла-С» из числа перевозимых в боеукладке БМ. На них размещается аппаратура приема целеуказания и осуществляется выдача информации о воздушных целях, подлежащих обстрелу, в том числе в ночных условиях.

«Лучник» демонстрировался еще на авиасалоне «МАКС-2015» и на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2015», но решения по нему до сих пор не принято.

Проведенное моделирование вариантов боевых действий современных СВН, имеющих в своем составе БЛА как одну из основных разведывательно-огневых составляющих, в предлагаемых направлениях совершенствования средств ПВО переднего края в целом показывает, что требуемый уровень защиты БТВ на поле боя обеспечивается. Система ПВО переднего края, построенная на указанных средствах, позволяет эффективно бороться с носителями бортового противотанкового оружия до его применения, поражая их на дальностях до 10–12 километров.

Приоритеты в борьбе за господство в воздухе над передним краем могут быть возвращены ПВО, как это было ранее. Но это выполнимо лишь в том случае, если работы по модернизации существующего в войсках вооружения (ЗПРК типа «Тунгуска» и ЗРК типа «Стрела-10») будут проведены на «платформенном» уровне комплексно и в кратчайшие сроки.

Комплексность в данном случае подразумевает как проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизацию огневых средств, так и оснащение соответствующих подразделений ПВО современными средствами автоматизированного управления и разведки воздушных целей, то есть обеспечение функционирования всех средств ПВО в тактической зоне в едином информационно-управляющем пространстве.

Как уже говорилось, совместно с активными средствами ПВО в едином информационно-управляющем пространстве необходимо использовать средства РЭБ, ориентированные на противодействие и борьбу с СВН. Кроме того, крайне важно практическое применение в группировках ПВО, особенно при ведении войсками оборонительных боевых действий, средств оперативной маскировки (надувных макетов элементов средств ПВО, проведения мероприятий по снижению оптической и радиолокационной заметности ВВТ, использования отвлекающих передатчиков ЭМИ, тепловых помех) для снижения их уязвимости от средств поражения противника.

Расчеты показывают: при надлежащей организации все эти мероприятия могут быть выполнены максимально быстро и при минимальных финансовых затратах, что всегда, а особенно сегодня крайне важно. Президент России – Верховный главнокомандующий в выступлении на коллегии Минобороны в 2019 году обратил внимание на то, что обороноспособность страны должна и будет наращиваться не только за счет финансовых средств, но и «за счет мозгов, интеллекта, лучшей организации работы».

Дальнобойные ПТРК

Но борьба за господство в воздушном пространстве над полем боя продолжается. Для достижения превосходства в воздухе и обеспечения эффективной борьбы с БТВ в СВН выбран вектор развития дальнобойного противотанкового оружия – дальнобойных ПТРК с дальностью стрельбы более 10 километров. Эти ПТРК стали размещать на различных воздушных носителях, применяемых в ближней тактической глубине: вертолетах огневой поддержки нового поколения, самолетах армейской авиации и, конечно же, на БЛА среднего и легкого классов.

К дальнобойным ПТРК четвертого поколения относится разрабатываемый американцами комплекс JAGM. Ракета комплекса (длина – 1,75 м, масса – 47 кг) имеет максимальную дальность полета от 16 (вертолет огневой поддержки) до 25 километров (самолет), оснащена улучшенной автономной системой наведения и обладает повышенной поражающей способностью.

ПТРК JAGM планируется размещать на вертолетах огневой поддержки AH-64 Apache и AH-1Cobra, многоцелевых вертолетах UH-60 BlackHawk и ARH, на БЛА, в первую очередь Predator и Reaper, а также на ударных самолетах армейской и палубной авиации. Разработкой дальнобойных ПТРК воздушного базирования занимаются и другие страны (Израиль, Франция, КНР).

Чтобы оценить роль и место создаваемых дальнобойных ПТУР в вооруженной борьбе, достаточно обратиться к информации, из которой следует, что только в ВС США СВ, ВМС, ВВС и Корпус морской пехоты планируют закупить на начальной стадии до 35 тысяч ПТРК типа JAGM, а их общее количество может составить до 100 тысяч.

В связи с такой грядущей значимостью дальнобойных ПТРК в вооруженном противостоянии существенно возрастает их удельный вес, что вызывает необходимость изыскания приемлемых способов борьбы с ними над полем боя. Прямое поражение ракеты ПТРК в полете вполне возможно и под силу модернизированным средствам ПВО переднего края, имеющим дальность поражения до 10 километров, о которых говорилось выше.

Параметры ракеты как воздушной цели (длина – более 1,7 м, диаметр – до 180 мм, скорость полета – до 650 м/с, возможная ЭПР – 0,1–0,3 кв. м) позволяют достаточно эффективно решать задачу борьбы с ней. Но этот вариант может и должен рассматриваться лишь как второй (заключительный) рубеж обороны.

Более предпочтительна, в том числе по критерию «эффективность-стоимость», борьба (поражение) воздушных носителей дальнобойных ПТРК до пуска с них самих ракет, то есть поражение на дальностях больших, чем дистанция пуска ПТРК. Это основной вариант и первый рубеж обороны. Понятно, что для решения этой задачи средство ПВО должно обеспечивать эффективное поражение носителя на дальности порядка 20 километров.

Тульским КБ приборостроения (КБП) им. А. Г. Шипунова для применения в составе ЗРПК «Панцирь-С1» разработана зенитная управляемая ракета (ЗУР) 57Э6Е, которая по своим энергетическим и боевым характеристикам как раз и обеспечивает поражение воздушных целей на дальностях до 20 километров. Ракета твердотопливная, собрана по бикалиберной схеме (с отстреливаемым разгонным блоком), имеет малое время разгонного участка, высокоманевренная. В ней реализована командная система управления, она оснащена осколочно-стержневой боевой частью массой 20 килограммов, контактным и неконтактным взрывателями (радиус срабатывания – 7–9 м).

Но в ПЗРК «Панцирь-С1» с ЗУР 57Э6Е требуемой эффективности поражения воздушных целей на максимальной дальности по ряду причин достичь не удалось. Понимая необходимость обеспечения эффективного поражения носителей дальнобойных ПТРК на максимальных дальностях и создания таких средств ПВО в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, представляется целесообразным в качестве поражающего средства выбрать именно ЗУР 57Э6Е, проведя необходимые доработки и модернизацию.

В первую очередь в состав модернизируемой ЗУР 57Э6Е предлагается ввести оптическую головку самонаведения (ОГС) и реализовать комбинированный способ наведения: командный на начальном и среднем участках полета ракеты и самонаведение на конечном участке с помощью бортовой ОГС, что позволит парировать ошибки наведения, присущие командному способу на больших дальностях.

Кроме того, это особенно важно при использовании для автосопровождения обстреливаемых ракетным каналом целей радиолокационных (РЛ) средств комплекса. Снижение требований к точности сопровождения цели РЛ средствами позволит также отказаться от использования в них метеозависимого миллиметрового канала.

В качестве бортовой ОГС в модернизируемой ЗУР 57Э6Е представляется целесообразным использовать современную трехспектральную ОГС, аналогичную имеющейся в ПЗРК нового поколения «Верба», позволяющую одновременно работать в двух инфракрасных и ультрафиолетовом диапазонах. Это не только существенно повышает помехозащищенность ОГС, но и обеспечивает захват и наведение ракеты на воздушные цели с небольшим тепловым излучением (так называемые холодные цели), что позволяет поражать практически все типы БЛА – возможные носители дальнобойных ПТРК и крылатые ракеты последних модификаций.

Следует отметить, что в разрабатываемом в настоящее время КБП им. А. Г. Шипунова семействе тактических ракетных комплексов (ТРК) типа «Гермес» ракеты тоже оснащаются ОГС, которые для точного наведения на цель также включаются на конечном участке полета. Так что технология разработки и применения ОГС для КБП не нова, она освоена и известна, что вселяет уверенность в успешном проведении работ по модернизации ЗУР 57Э6Е.

Безусловно, модернизированная ЗУР 57Э6Е с ОГС наряду со штатной ЗУР 9М311 должна быть включена в состав ЗПРК типа «Тунгуска». Сам ЗПРК также должен быть подвергнут модернизации совместно с Ульяновским заводом и другими организациями.

Приоритетный тип целей, эффективно поражаемых модернизированным комплексом «Тунгуска» (назовем его условно ЗПРК «Тунгуска-МД»), должен включать в свой состав воздушные носители дальнобойных ПТРК четвертого поколения до применения ими бортовых ПТРК, крылатые ракеты, в том числе на предельно малых высотах полета, пилотируемые и беспилотные СВН, наземные цели в зоне действия пушечного вооружения.

Только комплекс подобного типа может эффективно бороться с указанными целями на требуемых рубежах и применяться непосредственно в боевых порядках прикрываемых войск. ЗРПК «Панцирь-С1» в штатном исполнении (на колесной базе) в боевом положении имеет неприемлемые габариты (более 5,6 м по высоте), низкую проходимость и живучесть, отсутствие бронезащиты и выполнять эти функции не может.

Варианты использования модернизированной ЗУР 57Э6Е с ОГС (назовем ее ЗУР 57Э6Емод) в составе ЗПРК «Тунгуска-МД» и в батарее, вооруженной этими комплексами, разные.

ЗУР 57Э6Емод и штатные ЗУР 9М311 могут быть размещены совместно на одной установке 2С6 ЗПРК типа «Тунгуска-МД» (скажем, две ЗУР 57Э6Емод и шесть ЗУР 9М311 или по четыре ЗУР каждого типа). Возможно также использование в составе зенитной батареи двух установок 2С6 с ЗУР 57Э6Емод и четырех – с ЗУР 9М311.

Научные подходы

Ответы на эти вопросы должна дать военная наука, однако в последнее время практически не видно ее предложений и доводов для принятия обоснованных решений.

Начальник Генерального штаба уже отмечал: «Военная наука всегда отличалась умением видеть и вскрывать проблемы на этапе их появления, способностью оперативно их прорабатывать. К сожалению, это качество утрачено». И это действительно так.

Ранее именно военная наука определяла, грубо говоря, что и как нужно делать, а разработчик и оборонно-промышленный комплекс в целом стремились это реализовать. Сейчас очень часто ОПК делает то, что может или как он себе это представляет, что не всегда отвечает требованиям времени.

Для обеспечения динамичного развития прорывных исследований и разработок указом президента еще в 2012 году были созданы Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД) и Фонд перспективных исследований (ФПИ) Минобороны РФ.

Но скажите, каков их конкретный вклад, например, в организацию и продвижение работ по изысканию перспективных средств и способов борьбы с мини-беспилотниками, оснащенными элементами искусственного интеллекта и использующимися в виде самонастраивающихся роев. В том числе средств борьбы на новых физических принципах. И таких вопросов десятки. Не лучше обстоит дело и с отдачей других военных НИУ. Поэтому принимаются зачастую спонтанные, научно не обоснованные решения, что не только тормозит развитие ВВТ, изыскание новых форм и способов вооруженной борьбы, но и приводит к утрате ранее достигнутых приоритетов.

Президент на уже упоминавшейся коллегии Минобороны призвал активно и качественно совершенствовать Вооруженные силы, повышать их боеготовность и эффективность: «Не только изучать опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее… Техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, а для этого нужно развивать военную науку».

Представляется, что это не только поручение президента, это требование времени.

Александр Лузан, доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ, генерал-лейтенант в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года