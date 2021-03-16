Войти
Lenta.ru

В США рассказали о потерянном Украиной из-за пьянства МиГ-29

143
0
0
Источник изображения: Фото: @SergUA63

Истребитель четвертого поколения МиГ-29, в который врезался на своем автомобиле Volkswagen Touran пьяный 47-летний капитан Воздушных сил Украины, скорее всего, безвозвратно потерян, поскольку вряд ли подлежит восстановлению, рассказывает американское издание The Drive.

«Алкоголь, как и злоупотребление наркотиками, вряд ли является новой проблемой для украинских военных, как и для всей страны в целом», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что инцидент произошел 10 марта в Василькове (Киевская область) на авиабазе 40-й бригады тактической авиации в ходе буксировки МиГ-29. Внутри Миг-29 людей не было, состояние водителя Volkswagen Touran, в отношении которого начались проверки, после оказания первой медицинской помощи оценивалось как удовлетворительное.

The Drive отмечает, что сразу после столкновения автомобиля с самолетом последний загорелся. Изучив опубликованные в сети снимки с места происшествия, в издании отмечают, что, в частности, силовая установка истребителя получила значительные повреждения.

The Drive напоминает, что «на вооружении Воздушных сил Украины находится около 35 единиц МиГ-29, в том числе несколько двухместных учебно-тренировочных вариантов, которые вместе с истребителями Су-27 составляют основу боевой авиации страны».

В феврале пользователь mahmouedgamal44 разместил в Twitter снимок воздушной дозаправки истребителем МиГ-29 российского производства самолета Rafale, выпущенного в Европейском союзе.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Rafale
МиГ-29
Су-27
Компании
Volkswagen
Проекты
Евросоюз
Медицина
Похожие новости
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
26.08.2019
На одном крыле: Су-30 становится "единым самолетом" ВВС стран ОДКБ
11.08.2015
Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
25.08.2010
Тихое угасание ОПК Украины
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе