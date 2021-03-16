В США рассказали о потерянном Украиной из-за пьянства МиГ-29

Истребитель четвертого поколения МиГ-29, в который врезался на своем автомобиле Volkswagen Touran пьяный 47-летний капитан Воздушных сил Украины, скорее всего, безвозвратно потерян, поскольку вряд ли подлежит восстановлению, рассказывает американское издание The Drive.

«Алкоголь, как и злоупотребление наркотиками, вряд ли является новой проблемой для украинских военных, как и для всей страны в целом», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что инцидент произошел 10 марта в Василькове (Киевская область) на авиабазе 40-й бригады тактической авиации в ходе буксировки МиГ-29. Внутри Миг-29 людей не было, состояние водителя Volkswagen Touran, в отношении которого начались проверки, после оказания первой медицинской помощи оценивалось как удовлетворительное.

The Drive отмечает, что сразу после столкновения автомобиля с самолетом последний загорелся. Изучив опубликованные в сети снимки с места происшествия, в издании отмечают, что, в частности, силовая установка истребителя получила значительные повреждения.

The Drive напоминает, что «на вооружении Воздушных сил Украины находится около 35 единиц МиГ-29, в том числе несколько двухместных учебно-тренировочных вариантов, которые вместе с истребителями Су-27 составляют основу боевой авиации страны».

В феврале пользователь mahmouedgamal44 разместил в Twitter снимок воздушной дозаправки истребителем МиГ-29 российского производства самолета Rafale, выпущенного в Европейском союзе.

Иван Потапов