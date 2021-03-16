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ЦАМТО

НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира

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Бомбардировщик Су-32 ВВС Алжира
Предполагаемый вид бомбардировщиков Су-32 ВВС Алжира.
Источник изображения: Menadefense

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ЦАМТО, 15 марта. Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии из шести многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34МЭ для Военно-воздушных сил Алжира.

Как сообщает Menadefense.net, производство самолетов началось в январе. Данная партия должна быть готова к концу 2021 года и будет использоваться для обучения алжирских пилотов в России с лета будущего года. Оставшиеся 8 заказанных Су-34МЭ должны быть поставлены в 2022-2023 гг.

Издание напоминает, что переговоры о закупке Алжиром экспортной модификации Су-32 велись безуспешно более восьми лет. В итоге в 2019 году Россия согласилась продать глубоко модернизированную версию Су-34М (три крупные модернизации за последние 10 лет), интерес к которой возник у алжирской стороны после кампании в Сирии, где этот самолет продемонстрировал превосходные боевые качества. Алжирская версия Су-34МЭ отличается от Су-34М ВКС РФ только комплектом госопознавания "свой-чужой" и системами связи.

На данный момент известно о контракте по закупке ВВС Алжира одной эскадрильи в составе 14 Су-34МЭ. По информации источника Menadefense.net, в случае успешной эксплуатации, ВВС Алжира в перспективе планируют иметь в своем составе две эскадрильи самолетов данного типа.

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Страны
Алжир
Россия
Сирия
Продукция
Су-32
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НАЗ Чкалова
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