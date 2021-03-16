Войти
Интерфакс-АВН

В ФСВТС опровергли сообщения о поставках бомбардировщиков в Алжир

132
0
0
Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергли информацию о том, что РФ планирует поставить Алжиру бомбардировщики Су-32 (экспортная версия бомбардировщика Су-34).

"ФСВТС РФ не подтверждает появившуюся в сети интернет информацию о том, что Россия якобы планирует передать Алжирской Народной Демократической Республике партию самолетов Су-32. Никакого производства самолетов в интересах Алжира не ведётся", - заявила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

Ранее появились сообщения о планах России поставить Алжиру партию бомбардировщиков Су-32.

В прошлом году глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что многие иностранные партнёры интересуются экспортной версией бомбардировщика Су-34, запрашивают дополнительные презентации, "но пока, к сожалению, без конкретики".

В апреле 2018 года в "Ростехе" заявили, что Су-34 хорошо показали себя в ходе военной операции в Сирии.

До настоящего времени Су-34 поставляются только российским военным, серийное производство самолётов для Минобороны РФ началось в апреле 2005 года.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Сирия
Продукция
Су-32
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
ИТ
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
29.03.2016
Воздушно-коммерческие силы
28.03.2016
Сирия: первые итоги
21.08.2013
Вышли из пике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе