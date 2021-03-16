Черноморский флот провел учение на фоне захода в Черное море фрегата ВМС Испании

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Береговой ракетный комплекс "Бастион" и патрульный корабль "Павел Державин" провели совместное учение в Черном море, куда на днях зашел фрегат ВМС Испании, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"В ходе учения экипаж патрульного корабля "Павел Державин" Новороссийской военно-морской базы вышел в море и отработал задачу по поиску и обнаружению корабля условного противника. После обнаружения "вражеского" корабля экипаж ПК "Павел Державин" взял его на сопровождение и уничтожил надводную цель высокоточным ракетным оружием", - отметили в пресс-службе.

По данным штаба ЧФ, боевые расчёты ракетного комплекса "Бастион" также отработали алгоритм действий при обнаружении противника и выполнили условную ракетную стрельбу по морской цели.

"Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия", - подчеркнули в штабе флота.

Там отметили, что мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки ЧФ.

Как сообщал "Интерфакс", 12 марта Черноморский флот начал слежение за фрегатом ВМС Испании, зашедшим в Чёрное море в пятницу.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата "Кристобаль Колон" ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.