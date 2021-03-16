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В России рассказали о «могиле» американского F-35

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

На «могилу» американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II не готовы возложить цветы ни сами США, ни Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция, поскольку создание данного самолета является «успешным коммерческим проектом», рассказывает на страницах еженедельника «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению автора, данный самолет преследуют сразу несколько проблем. В частности, обозреватель утверждает, что стелс-технология «на самом деле относится не к технической категории, а к бюджетно-финансовой». «Каждый F-35 стоит 100 миллионов долларов, а вся программа закупок, с учетом эксплуатационных расходов, тянет на 1,5 триллиона долларов», — напоминает автор.

Согласно обозревателю, стелс-технология «оказалась бесполезной против радиолокационных станций, работающих в L-диапазоне частот (дециметровые волны) и в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон)».

Таким образом Леонков отреагировал на февральскую публикацию американского журнала Forbes, в которой, в частности, утверждалось, что разговоры со стороны Военно-воздушных сил (ВВС) США о необходимости создания новых легких истребителей выступают «негласным признанием» того, что программа F-35 Lightning II провалилась.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

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Австpалия
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F-35
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Истребитель 5 поколения
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