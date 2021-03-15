Воздушные силы Украины хотят F-35

Как сообщили украинские СМИ, 11 марта 2021 года на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки командующий Воздушными силами Украины генерал-полковник Сергей Дроздов представил предварительный перспективный план развития [Военно-]Воздушных сил Украины до 2035 года "Візії Повітряних Сил 2035" ("Видение Воздушных сил 2035"), который, как мы напомним, был одобрен решением Военного совета Воздушных сил вооруженных сил Украины 15 мая 2020 года.

Истребитель МиГ-29 из состава 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины. Ивано-Франковск, март 2021 года (с) министерство обороны Украины

При этом на заседании комитета Верховной Рады командующий Воздушными силами Украины признал, что реализация плана требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования вооруженных сил Украины, и невозможна без поддержки правительства Украины (то есть, попросту говоря, план представляет собой ничем не покрепленные пожелания) - "в частности, необходимо разработать государственную целевую программу закупки современных истребителей, а также привлечь военно-техническую помощь от стран-партнеров".

Центральной частью плана рассматривается замена самолетов МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР Воздушных сил Украины на единый многоцелевой истребитель. Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов заявил о намерении Украины получить новые многофункциональные самолеты "4++ поколения" - американский F-15 (уточняется - F-15EX) и шведский Saab Gripen. В дальнейшей перспективе Воздушные силы Украины рассчитывают получить истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35. Командующий сообщил, что в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которая сейчас состоит на их вооружении.

"Главным приоритетом дальнейшего развития авиации Воздушных сил должно стать переоснащение авиационной техники на единственный тип пятого или поколения "4++", - сказал Дроздов. Он отметил, на первом этапе рассматривается получить самолет типа Gripen и F-15 (вероятно, F-15EX). В дальнейшем с углублением отношений с партнерами рассчитывают на переход на современный самолет пятого поколения F-35.

В плане "Візії Повітряних Сил 2035" прогнозируется наличие в 2035 году в составе Воздушных сил Украины четырех бригад (сейчас семь) многоцелевых истребителей, оснащенных самолетами "типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или других", одной транспортной бригады (сейчас три), учебной авиабригады и четырех бригад (или полков) разведывательно-ударных беспилотников.

Ориентировочная стоимость переоснащения тактической авиации составляет около 200 млрд гривен. В рамках первого, подготовительного этапа (который продлится до 2025 года) должен быть проведен в 2021-2022 годах тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя, ограниченные поставки которого (общее количество до 6-12 самолетов) должны начаться в 2023-2025 годах.

Транспортная и специальная авиация, оснащенная широкой номенклатурой самолетов Ан-30, Ил-76МД, Ан-26 и вертолетами типа Ми-8, также должна быть унифицирована. Как единая транспортная платформа должен быть избран современный отечественный средний транспортный самолет, на базе которого будут создавать другие образцы специальной авиатехники. Ориентировочная стоимость переоснащения транспортной и специальной авиации около 40 млрд гривен.

В мирное время, в целях экономии ресурсов, авиация должна базироваться на 5-6 авиабазах, что позволит уменьшить эксплуатационные расходы на мероприятия боевой подготовки и выполнения задач по охране воздушного пространства, считают в командовании Воздушных Сил.

В то же время для обеспечения маневра, оперативной гибкости и живучести должны содержаться до 15-20 оперативных аэродромов. Это позволит при необходимости провести рассредоточение авиационной техники и ее перебазирование.

Общий объем ресурсов, необходимых для развития авиации за весь период в 15 лет, оцениваются на уровне 320 млрд гривен (в ценах 2020 финансового года).

Видео - командующий Воздушными силами Украины про F-35 :