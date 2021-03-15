В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства

В конце 2020 года представительство Минобороны России было открыто в Центральноафриканской Республике и в Судане

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Другие страны часто просят открыть у них представительство Минобороны России. Об этом сообщил начальник 6-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) российского оборонного ведомства Виталий Деменко.

"Мы частенько получаем обращения с просьбой или об открытии представительства, или направления российских военных специалистов, помощи в реформировании вооруженных сил, повышении боевой готовности, боевых возможностей", - сказал Деменко в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Начальник 6-го управления ГУ МВС также напомнил, что в конце 2020 года представительство Минобороны России было открыто в Центральноафриканской Республике и в Судане.