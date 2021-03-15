Войти
Lenta.ru

Астрофизик рассказал об опасном заблуждении Маска

271
0
0
Источник изображения: Фото: pixabay.com

Главный астрофизик Великобритании Мартин Рис назвал опасным заблуждением планы основателя Tesla и SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Об этом пишет Sky News.

«Идея Илона Маска о том, чтобы миллион человек поселился на Марсе, является опасным заблуждением. Жить на Марсе не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», — сказал Рис в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

С ним согласился американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его мнению, для того, чтобы жизнь колонизаторов на Марсе была комфортной, планету нужно «превратить» в Землю. Кроме того, Тайсон считает нереалистичным переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле. Он полагает, что проще предотвратить эту катастрофу, чем создать на Марсе подходящие условия для жизни.

При этом Тайсон призвал поддерживать «молодых людей», для которых космос служит источником вдохновения.

В конце 2020 года Маск объявил о планах построить на Марсе автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли. Он не намерен соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого хочет полагаться на принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек.

Кроме того, Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса. Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Помимо этого он хочет таким образом продемонстрировать серьезность своих намерений.


Илья Соболев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
14.01.2021
Страна (Украина): «Зеленскому было пофиг». Приедет ли Илон Маск в Житомир после твиттер-батла о Сергее Королеве
03.03.2020
Космонавтика Илона Маска
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире