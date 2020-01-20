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Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Loren Elliott / Getty Images

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew, над которым в настоящее время работает SpaceX, является частью масштабного плана по колонизации Марса. Маск рассчитывает, что к середине текущего века на эту планету сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

Маск намерен усовершенствовать корабль Dragon Crew так, чтобы он мог одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
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5 комментариев
№1
20.01.2020 12:11
200 дней 100 человек в капсуле - я пасс
0
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№2
20.01.2020 13:13
Наш Илон закосил под психа.

Хотя если он перевезёт туда всю "элиту" Юсы ему положен памятник, мавзолей и звание великого планетарного ассенизатора.
0
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№3
20.01.2020 13:16
Но там на Марсе будет конгресс и сенат заседать с президентом США. Хрен их вообще тронешь, руки коротки  у всех, а они любого взорвут.
Нам с Китаем и Индией останется Луна на троих.
0
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№4
20.01.2020 13:26
Цитата, q
Но там на Марсе будет конгресс и сенат заседать с президентом США

заседать будут недолго - помрут от голода и радиации
+1
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№5
20.01.2020 14:31
Сразу бы миллиард отвёз, что уж мелочится...
0
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