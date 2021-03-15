ВМС США закупают малые беспилотные летательные аппараты Blackwing 10C для запуска с подводных лодок

Как сообщило американское издание "The Drive", Командование морских систем (Naval Sea Systems Command - NAVSEA) военно-морских сил США 10 марта 2021 года опубликовало на федеральном сайте госзакупок США контрактный запрос на закупку у американской компании AeroVironment как единственного поставщика в течении двух лет 120 комплектов малых беспилотных летательных аппаратов Blackwing 10C, предназначенных для запуска с подводных лодок ВМС США. Закупка должна быть произведена в рамках уже несколько лет осуществляемой ВМС США программы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS). Согласно уведомлению, контракт должен быть заключен в мае 2021 года с началом поставок аппаратов с августа 2021 года.

Изображение запуска малого разведывательного беспилотного летательного аппарата AeroVironment Blackwing 10C с атомной подводной лодки ВМС США (с) AeroVironment

Сообщается, что аппарат Blackwing 10C фактически является разведывательным вариантом производимого AeroVironment для американской армии малого барражирующего боеприпаса Switchblade 10С. При весе около 2 кг, оснащенный электрическим двигателем с толкающим воздушным винтом Blackwing 10C должен запускаться из контейнера из стандартного 3-дюймового (76,2 мм) устройства для запуска сигнальных ракет Signal System Ejector (SSE), находящегося в ограждении выдвижных устройств американских атомных подводных лодок, и позволяющего осуществлять запуск с подводной лодки с перископной глубины. После старта и выхода из воды БЛА должен разворачивать крыло размахом 0,69 м. Аппарат оснащен видеокамерой инфракрасной камерой и должен транслировать видеоизображение на лодку, находящуюся на перископной глубине, реализуя концепцию "летающего перископа". Аппарат способен находиться в воздухе не менее часа, имеет дальность действия в пределах радиогоризонта и защищенный цифровой канал передачи данных.

Заявлено, что одновременно в воздухе может находиться несколько БЛА Blackwing 10C, управляемых с одной подводной лодки, которые смогут обеспечивать широкое освещение акватории, быть нацелены на один объект или использоваться в качестве ретрансляторов друг для друга, обеспечивая увеличение дальности обнаружения и передачи данных.

По некоторым сообщениям, испытания прототипов БЛА AeroVironment Blackwing велись с подводных лодок ВМС США с 2012 года. Известно, что в 2016 году ВМС США заключили с компанией AeroVironment контракт на закупку партии БЛА серии Blackwing для испытаний на предмет размещения на подводных лодках. Сведений о развитии этой программы долгое время не было, однако в ноябре 2020 года исполнительный директор программ по подводным лодкам ВМС США контр-адмирал Дэйв Гоггинс, выступая на вебинаре ежегодного симпозиума Военно-морской подводной лиги, заявил, что ВМС США разработали и испытали запускаемую с подводных лодок беспилотную авиационную систему в рамках программы SLUAS для решения задач разведки и целеуказания вне прямой видимости, и развернули ее на кораблях с сентября 2020 года. Однако тип этой системы конкретизирован не был.

Контр-адмирал Гоггинс тогда заявил, что SLUAS - это "просто потрясающая возможность для флота", и что в 2019-2020 годах были проведены три демонстрационных испытания системы. Начальная оперативная готовность (IOC) системы была достигнута в сентябре 2020 года.Гоггинс сообщил, что ВМС США провели в море демонстрацию SLUAS с атомной многоцелевой подводной лодки SSN 760 Annapolis типа Los Angeles, запустив эти аппарата "с перископной глубины и управляя ими на тактически значимые расстояния - далеко за линию горизонта", и что "таким образом, лодка смогла получить целеуказание и провести имитацию быстрой торпедной атаки на участвующий надводный корабль, в данном случае Charleston [LCS 18 типа Independence], практически на почти максимальной эффективной дальности действия этой торпеды, используя этот БЛА для выработки решения и определения точки пуска [торпеды], после получения предварительных данных от гидроакустической станции".

Было сообщено, что другие демонстрации были проведены против надводного корабля и наземного объекта, и что всего в демонстрациях был задействован 21 БЛА по программе SLUAS, с завершением испытаний в июле 2020 года. "Сегодня у меня во флоте пять подводных лодок, оснащенных SLUAS, и мы продолжим внедрять этот потенциал", - сказал Гоггинс. - "Мы реально работаем над развитием этого потенциала на перспективу".

В ноябре 2020 года ВМС США выпустили запрос информации (Request For Information) к промышленности на поставку в рамках программы SLUAS миниатюрного БЛА, способного запускаться с подводных лодок из стандартного 3-дюймового устройства для запуска сигнальных ракет SSE - как теперь очевидно, этот запрос и был ориентирован на закупку БЛА AeroVironment Blackwing 10C, и, видимо, все данные Гоггинса об испытаниях и начале развертывания систем по программе SLUAS касались аппаратов этого типа.

Слайд из презентации NAVSEA 2013 года с предполагаемыми данными по раннему варианту малого разведывательного беспилотного летательного аппарата серии AeroVironment Blackwing для запуска с атомных подводных лодок ВМС США (с) www.thedrive.com

Видео (с) AeroVironment :