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Беспилотная система SLUAS поступает на вооружение американских атомных подводных лодок

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Как сообщает американский веб-ресурс Sеapower , исполнительный директор программ по подводным лодкам военно-морских сил США контр-адмирал Дэйв Гоггинс, выступая 18 ноября 2020 года на вебинаре ежегодного симпозиума Военно-морской подводной лиги, заявил, что ВМС США разработали и испытали запускаемую с подводных лодок беспилотную авиационную систему Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS), для решения задач разведки и целеуказания вне прямой видимости, и развернули ее на кораблях с сентября 2020 года.

Американская атомная многоцелевая подводная лодка SSN 760 Annapolis типа Los Angeles, на которой проходила испытания запускаемая с подводных лодок беспилотная авиационная система Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS). сан-Диего, 31.08.2020 (с) SunDiegoLive.com

Контр-адмирал Гоггинс заявил на вебинаре, что SLUAS - это "просто потрясающая возможность для флота". Гоггинс сообщил, что проект был начат в мае 2019 года, и в 2019-2020 годах были проведены три демонстрационных испытания. Начальная оперативная готовность (IOC) была достигнута в сентябре 2020 года.

Уже через восемь месяцев после начала проекта ВМС США провели в море демонстрацию SLUAS с атомной многоцелевой подводной лодки SSN 760 Annapolis типа Los Angeles, запустив эти аппарата "с перископной глубины и управляя ими на тактически значимые расстояния - далеко за линию горизонта", - сказал Гоггинс. - "Таким образом, лодка смогла получить целеуказание и провести имитацию быстрой торпедной атаки на участвующий надводный корабль, в данном случае Charleston [LCS 18 типа Independence], практически на почти максимальной эффективной дальности действия этой торпеды, используя этот БЛА для выработки решения и определения точки пуска, после получения предварительных данных от гидроакустической станции".

Другая демонстрация была проведена против надводного корабля и наземного объекта. К настоящему времени в демонстрациях был задействован 21 БЛА SLUAS. Отдел оборонных инноваций (Defense Innovation Unit), который сотрудничал с непрофильными отраслевыми компаниями с целью снижения затрат и расширения возможностей, завершил последние испытательные полеты SLUAS в июле.

"Сегодня у меня во флоте пять подводных лодок, оснащенных SLUAS, и мы продолжим внедрять этот потенциал", - сказал Гоггинс. - "Мы реально работаем над развитием этого потенциала на перспективу".

Комментарий bmpd. Характеристики и облик БЛА SLUAS неизвестны, как и его "непрофильный" головной разработчики и производитель.

В 2016 году ВМС США заключили с компанией AeroVironment контракт на закупку предложенных ею БЛА Blackwing для размещения на подводных лодках. Однако никаких сведений о развитии этой программы не было, и, по всей видимости, сейчас речь идет о другой системе.

Кроме того, 3 ноября 2020 года ВМС США выпустили запрос информации (Request For Information) к промышленности на создание еще одной системы SLUAS - миниатюрного БЛА, способного запускаться с подводных лодок из стандартного 3-дюймового (76,2 мм) устройства для запуска сигнальных ракет Signal System Ejector (SSE). Такой аппарат должен находиться в воздухе не менее часа, иметь дальность действия в пределах радиогоризонта и иметь защищенный канал передачи данных.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Blackwing
Проекты
2020-й год
Los Angeles
БПЛА
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