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В США назвали худший «российский» кошмар НАТО

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Источник изображения: Фото: Regis Duvignau / Reuters

Российский истребитель четвертого поколения Су-27 является «худшим кошмаром НАТО», пишет The National Interest.

«В течение 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали свои истребители Су-27 для перехвата и слежки за иностранными самолетами, приближавшимися к российскому воздушному пространству», — пишет американский журнал.

Издание отмечает, что Су-27 «были ключевым компонентом противовоздушной обороны (ПВО) России, совершали полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Черного морей, а также использовались для сопровождения разведывательных и патрульных самолетов».

Журнал напоминает, что Су-27 поступили на вооружение еще в СССР в середине 1980-х годов и стали ответом на американские истребители четвертого поколения, в частности F-14 Tomcat и F-15 Eagle. Издание отмечает, что Су-27 послужил основой для создания самолетов Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и Су-37.

В феврале РИА Новости сообщили, что истребители морской авиации Балтийского флота (БФ) России Су-27 на фоне переброски американских B-1B Lancer в Норвегию проведут в Калининградской области учения по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника.


Иван Потапов

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Продукция
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Су-30
Су-33
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