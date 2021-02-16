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Российские Су-27 «уничтожат» американские B-1B

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Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Истребители морской авиации Балтийского флота (БФ) России Су-27 проведут в Калининградской области учения по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника, сообщает РИА Новости, добавляя, что в феврале в Норвегию планируется переброска американских B-1B Lancer.

«Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника», — заявили в БФ.

В рамках учений планируется выполнить реальные стрельбы ракетами класса «воздух-воздух» по воздушным мишеням. Всего в мероприятии будут задействованы более десяти самолетов Су-27.

В феврале в The Drive сообщили, что Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые отправят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию «с прицелом на ближайшие Россию и Арктику».

В том же месяце издание написало, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории.


Иван Потапов

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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Проекты
Арктика
БФ
Военные учения
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