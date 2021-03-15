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Китай впервые успешно запустил новую ракету-носитель «Чанчжэн-7А»

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Запуск Long March 7A
Запуск Long March 7A.
Источник изображения: CASC

Китайцев можно поздравить с первым удачным запуском носителя «Чанчжэн-7А». Вчера ракета успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник.

Поднебесная делает большие успехи в разработке новых ракет. Очередное свидетельство — первый удачный запуск «Чанчжэн-7А». Самый первый старт носителя провели в марте прошлого года: он завершился неудачей.

В четверг ракета вывела на орбиту экспериментальный аппарат Shiyan-9. Его будут использовать для отработки новых технологий. Старт произвели с прибрежного космодрома Вэньчан. Корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation — разработчик ракеты — подтвердила успешный запуск через 40 минут после запуска.

Запуск Long March 7A / ©CGTN Ракета-носитель «Чанчжэн-7А» представляет собой развитие «Чанчжэн-7». Она использует топливную пару керосин/жидкий кислород. Ракета оснащена четырьмя боковыми ускорителями и может доставить на геопереходную орбиту до семи тонн грузов.

Напомним, в прошлом году Китай провел первый запуск потенциально многоразового носителя «Чанчжэн-8»: ракета успешно вывела на орбиту партию космических аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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